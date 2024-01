Latham Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Weitere Suchergebnisse zu "Fuchs Petrolub St":

In den letzten vier Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Latham in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Latham daher ein "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die Anleger-Stimmung bei Latham in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt besprochen, was zu der Gesamteinschätzung "Schlecht" führt.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Latham verläuft aktuell bei 3,03 USD, während der Aktienkurs selbst bei 2,57 USD aus dem Handel ging. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Differenz gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt +3,21 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

In den vergangenen zwölf Monaten wurde die Latham-Aktie insgesamt von Analysten aus Research-Abteilungen mit 0 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen versehen, was zu der langfristigen Einstufung "Schlecht" führt. Das Kursziel für die Aktie der Latham liegt im Mittel bei 2,5 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -2,72 Prozent ergibt und somit zu der Einstufung "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten für die Aktie der Latham die Einschätzung "Neutral".