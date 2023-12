Latham Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Aktie von Latham wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. In den letzten zwölf Monaten gab es 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Latham. Basierend auf der durchschnittlichen Kursprognose der Analysten von 3,25 USD hat die Aktie ein Aufwärtspotenzial von 38,59 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Latham also eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Latham bei 3,08 USD liegt, während die Aktie selbst bei 2,345 USD gehandelt wird. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -23,86 Prozent, was als "Schlecht" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 2,41 USD, was einem Abstand von -2,7 Prozent entspricht und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung aus der technischen Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt als neutral. Positive Themen standen in den letzten Tagen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt. Somit ergibt sich eine "Gut"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.

Auch hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann man interessante Rückschlüsse ziehen. Die Diskussionsintensität ist mittel und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Latham also auch in diesem Punkt als "Neutral" bewertet.