Latham Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Die Analysteneinschätzung für Latham fällt insgesamt neutral aus, da es 0 Kaufempfehlungen, 2 Neutralbewertungen und 1 Schlechteinstufung gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 3,25 USD, was einer potenziellen Kurssteigerung von 31,05 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie mit "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Latham aktuell bei 40 liegt, was als neutral eingestuft wird. Auch der RSI25-Wert von 49 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt erhält die RSI-Einstufung daher das Rating "Neutral".

In Bezug auf Sentiment und Buzz wird die Kommunikation im Netz über Latham als neutral bewertet, wobei die Rate der Stimmungsänderung positiv ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien und Diskussionsforen für Latham ist insgesamt neutral, aber in den letzten Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, was zu einer "Gut"-Einstufung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis positive Einschätzung für die Aktie von Latham.