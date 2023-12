Latham Aktie: Reine Nervensache!

Analysteneinschätzung: Laut den Analysen der letzten zwölf Monate gibt es für die Aktie von Latham 0 positive, 1 neutrale und 1 negative Bewertung, was im Durchschnitt zu einer neutralen Einschätzung führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analysen zu Latham. Das durchschnittliche Kursziel basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 3,25 USD. Dies deutet darauf hin, dass der Aktienkurs um 18,18 Prozent steigen könnte, ausgehend vom letzten Schlusskurs von 2,75 USD, was einer positiven Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält die Latham-Aktie also eine positive Bewertung aus Sicht der Analysten.

Technische Analyse: Die Betrachtung der charttechnischen Entwicklung der Latham-Aktie anhand des gleitenden Durchschnitts zeigt, dass der Wert des letzten Schlusskurses (2,75 USD) deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (3,05 USD) liegt, was zu einer negativen Bewertung führt. Wenn man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage betrachtet, liegt der Wert des letzten Schlusskurses (2,46 USD) über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Latham-Aktie daher eine neutrale Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Latham in den sozialen Medien. Es gab keine übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Latham wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine neutrale Bewertung.

Relative Strength Index: Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Latham-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert von 70,27 deutet auf eine negative Empfehlung hin, während der RSI25-Wert von 46,51 zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine negative Gesamtbewertung auf der Ebene des Relative Strength Indikators für die Latham-Aktie.