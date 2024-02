Latham Aktie: Keine Angst!

Die technische Analyse der Latham-Aktie ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 3,03 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 2,9 USD, was einem Unterschied von -4,29 Prozent entspricht. Daher wird aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Zusätzlich zum 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Dieser liegt aktuell bei 2,58 USD, was über dem letzten Schlusskurs (+12,4 Prozent) liegt. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Latham von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend positiv bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung "Neutral", da in den letzten Tagen jedoch überwiegend negative Themen über den Wert angesprochen wurden.

Die Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, geben insgesamt eine "Schlecht"-Einstufung, da 0 Buc, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten für Latham liegt bei 2,5 USD, was einer potenziellen Entwicklung um -13,79 Prozent entspricht, was ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird.

In den letzten vier Wochen konnte eine Aufhellung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien verzeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigt keine signifikante Veränderung.

Insgesamt erhält Latham auf dieser Stufe eine "Gut"-Rating.