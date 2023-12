Latham Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Latham lassen sich über einen längeren Zeitraum beobachten und auswerten. Die Diskussionsintensität in Bezug auf die Anzahl der Wortbeiträge deutet auf eine unterdurchschnittliche Aktivität hin und erfordert eine Einstufung als "Schlecht". Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich damit für Latham die Bewertung "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Latham aktuell bei 3,07 USD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 2,79 USD aus dem Handel ging und einen Abstand von -9,12 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ein Niveau von 2,43 USD angenommen, was der Latham-Aktie ein "Gut"-Signal gibt. Der Gesamtbefund lautet daher "Neutral".

Die Analysteneinschätzung basierend auf den Bewertungen von 2 Analysten zeigt, dass die Aktie im Durchschnitt ein "Neutral"-Rating hat. Die durchschnittlichen Kursziele von 3,25 USD lassen darauf schließen, dass die Aktie um 16,49 Prozent steigen könnte, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien basiert, zeigt, dass in den letzten zwei Wochen eher neutral über Latham diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an drei Tagen grün, während größtenteils neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt neun Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.