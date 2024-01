Latch Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Die Latch-Aktie wird derzeit auf der Grundlage einer technischen Analyse bewertet. Die 200-Tage-Linie (GD200) verläuft bei 0,95 USD, was der Aktie die Einstufung "Schlecht" verleiht. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,655 USD, was einem Abstand von -31,05 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,78 USD, was einer Differenz von -16,03 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Latch-Aktie zeigt eine Ausprägung von 47,62, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 68,29, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung für 25 Tage führt. Insgesamt erhält die Aktie also ein Rating von "Neutral" auf Basis des RSI.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein "Neutral"-Rating für die Latch-Aktie. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger und die Intensität der Diskussionen hat sich nicht signifikant verändert.

Die Anleger-Sentiments basieren auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Latch besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Negative Diskussionen konnten nicht aufgezeichnet werden und größtenteils waren die Anleger neutral eingestellt. Aktuell zeigen sich die Anleger auch vor allem an positiven Themen interessiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.