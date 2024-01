Latam Airlines Aktie: Das dürfte Probleme geben!

Der Aktienkurs von Latam Airlines hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Aktien aus dem Industrie-Sektor im vergangenen Jahr um -81,63 Prozent verschlechtert. Dies bedeutet eine Unterperformance von mehr als 1465 Prozent. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Fluggesellschaften"-Branche, die bei 11,21 Prozent liegt, hat Latam Airlines mit einer Rendite von 92,84 Prozent ebenfalls schlechter abgeschnitten. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Latam Airlines derzeit bei 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,94 Prozent. Dies führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen gemischte Meinungen und Stimmungen in Bezug auf Latam Airlines. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen aufgekommen sind. Aufgrund dieser Gemengelage wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung in Bezug auf Latam Airlines in den letzten Wochen deutlich negativer geworden ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Sentiment. Zudem hat die Diskussionsstärke in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein geringeres Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.