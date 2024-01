Latam Airlines Aktie: Knallt es bald?

Latam Airlines: Aktienanalyse zeigt unterdurchschnittliche Performance

Die Latam Airlines weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,1 Prozent deutlich niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In Bezug auf den Aktienkurs zeigt sich eine Underperformance von -81,63 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu einem Anstieg um 18,32 Prozent bei ähnlichen Aktien aus der Branche. Im Sektorvergleich liegt die Rendite sogar 231,2 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Latam Airlines-Aktie auch hier eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Sowohl in Bezug auf das Stimmungsbild als auch die Diskussionsstärke wird die Aktie daher neutral bewertet.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Latam Airlines mit einem Wert von 1,88 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 27,43. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und erhält daher eine "Gut"-Empfehlung.

Zusammenfassend zeigt die Aktienanalyse, dass die Latam Airlines derzeit unterdurchschnittliche Werte in Bezug auf Dividendenrendite, Aktienkursperformance und Sentiment aufweist. In der fundamentalen Analyse schneidet sie jedoch positiv ab und wird als unterbewertet eingestuft. Es bleibt abzuwarten, wie sich die Aktie in Zukunft entwickeln wird.