Latam Airlines Aktie: Ist das wirklich alles?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Latam Airlines liegt bei 62,5 und wird daher als „Neutral“ eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 45,45 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

In den letzten zwei Wochen wurde Latam Airlines von den meisten privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher die Einstufung als "Neutral".

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Latam Airlines-Aktie ein Durchschnitt von 0,52 USD für den Schlusskurs. Der letzte Schlusskurs lag bei 0,58 USD, was einer Steigerung von 11,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 0,57 USD, was einer Steigerung von 1,75 Prozent entspricht. Auf dieser basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Latam Airlines daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den letzten Wochen war eine Zunahme negativer Kommentare über Latam Airlines in Social Media zu beobachten. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt eine negative Tendenz, daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung. Die Aktie bekommt insgesamt ein "Schlecht"-Rating aufgrund der abnehmenden Aufmerksamkeit und der Zunahme negativer Kommentare in sozialen Medien.