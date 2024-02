Latam Airlines Aktie: Da braut sich was zusammen!

Die Dividendenrendite der Latam Airlines-Aktie beträgt 0 Prozent, was 4,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik durch die Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation konnte eine deutliche Verbesserung in den vergangenen Wochen festgestellt werden, weshalb die Aktie eine "Gut"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen jedoch nicht außergewöhnlich, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Der Aktienkurs von Latam Airlines hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -81,63 Prozent erzielt. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Aktie 324,18 Prozent unter dem Durchschnitt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "FluggeSchlechtschaften" beträgt 8,33 Prozent, wobei Latam Airlines aktuell 89,96 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten zwei Wochen überwiegen die negativen Meinungen, ebenso wie in den Themen, die angesprochen wurden. Die Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Latam Airlines bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen mit "Schlecht" bewertet ist.