LatAmGrowth Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Anleger: Die Diskussionen auf den sozialen Medien über Chenghe Acquisition I geben ein eindeutiges Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen haben sich die positiven Meinungen deutlich gehäuft. Außerdem wurden in den letzten Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Meinung, dass die Aktie von Chenghe Acquisition I bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Chenghe Acquisition I-Aktie liegt bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu beträgt der RSI-Wert auf 25-Tage-Basis 11,11. Im Gegensatz zum RSI der letzten 7 Tage ist Chenghe Acquisition I auf dieser Basis überverkauft. Daher erhält die Aktie für den 25-Tage-RSI ein "Gut"-Rating. Zusammenfassend ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Chenghe Acquisition I.

Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Chenghe Acquisition I-Aktie in den letzten 200 Handelstagen beträgt 10,85 USD. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 11,1 USD, was einem Unterschied von +2,3 Prozent entspricht. Daher vergeben wir eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt (11,06 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+0,36 Prozent), sodass die Aktie auch in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Chenghe Acquisition I daher für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.

Sentiment und Buzz: In den letzten Wochen gab es keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Chenghe Acquisition I. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher bewerten wir dieses Kriterium insgesamt mit "Neutral". Zusammenfassend erhält Chenghe Acquisition I für diese Stufe daher ein "Neutral"-Rating.