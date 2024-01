Lastminute Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse von Lastminute ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit einem Wert von 9,7 ist das Unternehmen deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 37,55, was einem Abstand von 74 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Lastminute von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Unsere Redaktion kommt zu diesem Schluss bei der Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen. Zudem wurden in den vergangenen Tagen hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Aufgrund dieser Anleger-Stimmung wird die Einstufung als "Gut" erachtet.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar verändern und somit neue Einschätzungen für Aktien ergeben. Bei Lastminute wurde eine langfristig starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen in den sozialen Medien gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine positive Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Gut"-Stimmungsbild führt.

Ein weiteres Mittel zur Einschätzung von Aktien ist der Relative Strength Index (RSI) aus der technischen Analyse. Der 7-Tage-RSI für Lastminute beträgt 49,3 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie aktuell als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 57,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Zusammenfassend wird Lastminute in Bezug auf das KGV und die Anleger-Stimmung als "Gut" eingestuft, während der RSI eine "Neutral"-Bewertung ergibt.