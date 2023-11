Lastminute Aktie: Ein handfester Grund

Der Aktienkurs von Lastminute verzeichnete im vergangenen Jahr eine Rendite von 1,01 Prozent, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" eine Überrendite von 1,1 Prozent bedeutet. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt bei 0,73 Prozent, wobei Lastminute aktuell 0,28 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, weshalb die Aktie hier ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung unter den Anlegern in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die Auswertung der Meinungen der letzten beiden Wochen ergab, dass überwiegend positive Themen diskutiert wurden, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Lastminute mit 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt "Internet & Katalog Einzelhandel" (2,76 %) deutlich niedriger, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.