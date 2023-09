Lastminute Aktie: Es hat sich bereits abgezeichnet …

Der Lastminute-Kurs wird am 19.09.2023, 04:48 Uhr an der Heimatbörse SIX Swiss Ex mit 24.95 CHF festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Internet Einzelhandel".

Nach einem bewährten Schema haben wir Lastminute auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 7 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 9,7. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von Lastminute zahlt die Börse 9,7 Euro. Dies sind 81 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Internet & Katalog Einzelhandel" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 51,78. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Lastminute beläuft sich mittlerweile auf 24,37 CHF. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 24,95 CHF erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +2,38 Prozent und führt zur Bewertung "Hold". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 25,25 CHF. Somit ist die Aktie mit -1,19 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Hold". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Hold".

3. Anleger: Die Anleger-Stimmung bei Lastminute in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Dies zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen, die wir für Sie ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, womit der Titel insgesamt die Einschätzung "Buy" erhält. Damit errechnet sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Buy".

