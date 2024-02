Lassila & Tikanoja Oyj Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An drei Tagen zeigte das Stimmungsbarometer ein grünes Signal, und es wurden keine negativen Diskussionen verzeichnet. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Lassila & Tikanoja diskutiert. Als Ergebnis bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Gut"-Einschätzung.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung sowie der Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild. Im vergangenen Monat gab es keine deutliche Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich im letzten Monat nicht signifikant verändert. Daher erhält die Lassila & Tikanoja-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Lassila & Tikanoja bei 11,67, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche von 65 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft und erhält daher eine "Gut"-Bewertung auf Basis fundamentaler Kriterien.

Die Dividendenrendite von Lassila & Tikanoja liegt aktuell bei 5,34 Prozent, nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 4,35 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Aktie eine "Neutral"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik von der Redaktion.