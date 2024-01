Laser Master Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Laser Master-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 50, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der ebenfalls bei 50 liegt, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für Laser Master basierend auf dem RSI.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Laser Master-Aktie auf 0,05 USD, während der aktuelle Kurs bei 0,06 USD liegt, was zu einer Bewertung von "Gut" führt, da die Distanz zum GD200 bei +20 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt ebenfalls 0,06 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Demnach erhält die Aktie insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Laser Master in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien wird als insgesamt neutral bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder besonders positive noch besonders negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um Laser Master zeigten in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet, ebenso wie die Stärke der Diskussion in den sozialen Medien. Insgesamt ergibt sich somit für diese Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für Laser Master.