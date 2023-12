LaserBond Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Der Relative Stärke Index, auch bekannt als RSI, ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Der RSI der Laserbond liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist, weder überkauft noch -verkauft. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls auf eine neutrale Situation hinweist. Insgesamt wird die Bewertung für diese Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Laserbond-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen wird. Der gleitende Durchschnitt für die letzten 200 Handelstage beträgt 0,83 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,89 AUD liegt, was zu einer positiven Abweichung von +7,23 Prozent im Vergleich führt. Beim kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,14 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen, dass in den Diskussionen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Laserbond festgestellt werden, weshalb hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Auch die Stärke der Diskussion zeigt keine signifikanten Unterschiede, weshalb auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Zusammenfassend erhält Laserbond für den Relative Strength Index, die technische Analyse, die Anlegerstimmung und das Sentiment und Buzz insgesamt eine "Neutral"-Bewertung.

