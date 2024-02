Lasalle Logiport Reit Aktie: Womit Sie rechnen sollten!

In den sozialen Medien wurde in den letzten vier Wochen keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz von LaSalle Logiport REIT festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Die Anleger-Stimmung in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Daher wird die Aktie auch in Bezug auf das Anleger-Sentiment mit einem "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von LaSalle Logiport REIT derzeit um -3,34 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Neutral" führt. Für die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -4,62 Prozent, was auch zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses. Der RSI-Wert von 77,22 deutet darauf hin, dass die LaSalle Logiport REIT derzeit überkauft ist, was als "Schlecht" eingestuft wird. Bei einer Verlängerung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 62, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, und somit auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmungslage und das Anleger-Sentiment neutral sind, während die technische Analyse und der Relative Strength-Index zu einer Gesamtbewertung "Neutral" bzw. "Schlecht" führen.