Lasalle Logiport Reit Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Die LaSalle Logiport REIT notiert aktuell bei 144700 JPY und liegt damit um -3,44 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50). Aufgrund dieser Entwicklung wird die kurzfristige Einschätzung als "Neutral" eingestuft. Über die letzten 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -4,71 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie wurde eine mittlere Aktivität in den Beiträgen und Diskussionen festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen als neutral bewertet, hauptsächlich aufgrund der neutralen Themen, die angesprochen wurden. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) weist einen Wert von 86,3 auf, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 62,66, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Schlecht".