Las Vegas Sands: Spannung vor Quartalsbericht - Umsatzsteigerung von +160,10% erwartet

Investoren und Marktbeobachter werden gespannt auf den Quartalsbericht von Las Vegas Sands warten, der in 90 Tagen veröffentlicht wird. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Las Vegas, Vereinigte Staaten hat eine aktuelle Marktkapitalisierung von 41,48 Mrd. EUR. Analysten gehen davon aus, dass das Unternehmen im Vergleich zum Vorquartal einen starken Anstieg des Umsatzes verzeichnen wird. Während im 3. Quartal 2022 ein Umsatz von 895,15 Mio. EUR erzielt wurde, wird nun mit einem Sprung auf 2,28 Mrd. EUR gerechnet – ein Plus von rund +160,10 Prozent.

Auch der bisherige Verlust soll sich laut Prognosen verringern und um etwa +292,60% auf -86,21 Mio. EUR fallen.

Für das Gesamtjahr sind die Analysten optimistisch gestimmt und erwarten einen Anstieg des Umsatzes um +140,10 Prozent sowie einen Gewinnzuwachs von +261,70 Prozent auf...