Las Vegas Sands Quartalszahlen in 104 Tagen: Umsatzsprung und Aktienkurs-Prognose erwartet

In exakt 104 Tagen wird das Las Vegas Sands Unternehmen mit Sitz in Las Vegas, Vereinigte Staaten seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal dieses Jahres veröffentlichen. Die Aktionäre sind gespannt darauf, welche Zahlen in Bezug auf Umsatz und Gewinn präsentiert werden. Darüber hinaus interessiert sie auch, wie sich die Las Vegas Sands Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt hat.

Die aktuelle Marktkapitalisierung des Unternehmens beträgt beeindruckende 33,45 Milliarden Euro. Vor Börseneröffnung werden die Quartalszahlen demnach erwartet. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum vorherigen Quartal stark steigen wird. Im vierten Quartal des Jahres 2022 lag der Umsatz bei 1,06 Milliarden Euro, doch nun wird ein beeindruckender Sprung von +357,53 Prozent auf erwartete 4,84 Milliarden Euro vorhergesagt....