Las Vegas Sands Aktie: Wohin geht die Reise?

Der Aktienkurs von Las Vegas Sands hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,21 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche im Durchschnitt um 3,87 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -5,08 Prozent für Las Vegas Sands bedeutet. Im "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 0,1 Prozent im letzten Jahr, wobei Las Vegas Sands 1,31 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen für die Las Vegas Sands-Aktie ein Durchschnitt von 53,55 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 49,21 USD (-8,1 Prozent Unterschied) und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt (47,78 USD) liegt nahe dem letzten Schlusskurs (+2,99 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für Las Vegas Sands sieht insgesamt positiv aus, da 11 positive, 1 neutrale und keine negativen Empfehlungen in den letzten 12 Monaten vorliegen. Auch für den letzten Monat gibt es 1 positive und keine neutralen oder negativen Einschätzungen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 70,54 USD, was einem Potenzial von 43,35 Prozent entspricht, und somit erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividende liegt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Las Vegas Sands aktuell bei 1. Dies ergibt eine negative Differenz von -1,02 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit", wodurch die Dividendenpolitik von Las Vegas Sands eine "Schlecht"-Bewertung erhält.