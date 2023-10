Las Vegas Sands Aktie: Schlimme Zeiten!

An der Heimatbörse New York notiert Las Vegas Sands per 02.10.2023, 12:23 Uhr bei 45.84 USD. Las Vegas Sands zählt zum Segment "Casinos & Spiele".

Unsere Analysten haben Las Vegas Sands nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 26,7 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") liegt Las Vegas Sands damit 15,23 Prozent über dem Durchschnitt (11,47 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt 31,06 Prozent. Las Vegas Sands liegt aktuell 4,35 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Hold".

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 214,33 liegt Las Vegas Sands über dem Branchendurchschnitt (249 Prozent). Die Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" weist einen Wert von 61,44 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Dividende: Las Vegas Sands hat mit einer Dividendenrendite von 0,35 Prozent momentan einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt (2.95%). Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche beträgt -2,6. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Las Vegas Sands-Aktie in dieser Kategorie eine "Sell"-Bewertung.