Las Vegas Sands Aktie: Kann das wirklich sein?

Der Relative Strength Index: Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann der prominente Relative Strength Index (RSI) verwendet werden. Der RSI normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI-Wert für Las Vegas Sands liegt bei 32,05, was einer Bewertung als "Neutral" entspricht. Der RSI25 beträgt 34,63, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Neutral".

Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Las Vegas Sands beträgt derzeit 53,47 USD, während der aktuelle Aktienkurs bei 50,81 USD liegt. Dies führt zu einer Bewertung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 -4,97 Prozent beträgt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 derzeit bei 48,14 USD für die vergangenen 50 Tage, was die Aktie mit einem Abstand von +5,55 Prozent als "Gut" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamtnote von "Gut".

Anleger: Neben harten Faktoren wie Bilanzdaten können Aktienkurse auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Bei Las Vegas Sands waren die Kommentare auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. Allerdings wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen diskutiert, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Die Analyse von Handelssignalen ergab jedoch acht "Schlecht" Signale und null "Gut" Signale, was zu einer Gesamtbewertung auf der Ebene der Handelssignale als "Schlecht" führt. Insgesamt wird Las Vegas Sands daher hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Dividende: Die Dividendenpolitik von Las Vegas Sands schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Hotels, Restaurants und Freizeitbranche. Der Unterschied beträgt 1,17 Prozentpunkte (1,57 % gegenüber 2,75 %), wodurch die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht" erhält.