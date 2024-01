Las Vegas Sands Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Die Aktienanalyse von Las Vegas Sands zeigt gemischte Signale in Bezug auf die Stimmung und das Buzz im Netz. Die Diskussionsintensität war in den letzten Monaten erhöht, was auf ein positives Interesse an der Aktie hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch unverändert, was zu einer neutralen Bewertung führt.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt sich ebenfalls eine neutrale Einschätzung. Sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der langfristige RSI auf 25-Tage-Basis deuten darauf hin, dass die Las Vegas Sands-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses ergibt sich jedoch eine Unterperformance von -0,66 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche, die im Durchschnitt um 36,85 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite von Las Vegas Sands um 11,12 Prozent unter dem Durchschnitt.

Die technische Analyse ergibt ebenfalls gemischte Signale. Während die Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine neutrale Bewertung erhält, zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Unterperformance von -7,71 Prozent.

Insgesamt erhält Las Vegas Sands gemischte Bewertungen in Bezug auf Stimmung, technische Analyse und Branchenvergleich. Dies spiegelt sich in einer neutralen bis schlechten Gesamtbewertung des Unternehmens wider.