Las Vegas Sands Aktie: Es wird konkret!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Las Vegas Sands im Fokus der Diskussionen, wobei überwiegend negative Meinungen geäußert wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen vor allem mit den negativen Themen rund um Las Vegas Sands. Daher ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung. Weiterführende Studien zeigen, dass vor allem "Schlecht"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sechs (6 Schlecht, 0 Gut). So ergibt sich auf dieser Ebene insgesamt ein "Schlecht"-Signal. In der Analyse der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor liegt Las Vegas Sands mit einer Rendite von -5,58 Prozent mehr als 4 Prozent darüber. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -8,85 Prozent. Auch hier liegt Las Vegas Sands mit 3,27 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Las Vegas Sands liegt der RSI7 aktuell bei 16,22 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Las Vegas Sands-Aktie damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der aktuelle Kurs über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 und 50 Handelstage liegt. Die Abweichungen betragen +5,5 Prozent bzw. +10,63 Prozent. Insgesamt ergibt sich somit für das Unternehmen ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.