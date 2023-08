Las Vegas Sands Aktie: Charttechnik bestätigt Aufwärtstrend und +18,89% Gewinnpotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Las Vegas Sands":

Die Las Vegas Sands Aktie befindet sich in einem positiven Aufwärtstrend, was durch die Charttechnik bestätigt wird. Der gleitende Durchschnitt 50 gibt keinen signifikanten Widerstand. Analysten prognostizieren für die nächsten 12 Monate einen Kurs von 64,14 EUR, was einen Gewinn von +18,89% bedeutet.

Es bleibt abzuwarten, wie das Unternehmen im dritten Quartal abschneiden wird. Die aktuellen Schätzungen deuten jedoch auf ein starkes Umsatzwachstum hin. Auch der bisherige Verlust soll zurückgehen.

Aktionäre haben bereits positiv auf diese Prognosen reagiert, da der Aktienkurs sich in den letzten 30 Tagen um +2,52% verändert hat.

Es bleibt spannend zu beobachten, wie sich die Las Vegas Sands Aktie entwickeln wird und ob die Erwartungen der Analysten erfüllt werden können. Aktionäre können auf Basis der aktuellen Schätzungen...