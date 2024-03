Larvotto Resources Aktie: Wer hätte das gedacht?

Die Larvotto, die derzeit bei einem Kurs von 0,069 AUD liegt, befindet sich nun -1,43 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Grundlage der vergangenen 200 Tage wird die Bewertung jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -31 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

In den vergangenen zwei Wochen wurde Larvotto von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien besonders positiv bewertet. Dies ergab die Auswertung verschiedener Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten zwei Wochen mit diesem Wert befasst haben. Zudem wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher eine Einstufung als "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) indiziert die Bewegungen des Aktienkurses innerhalb von 7 Tagen. Der RSI der Larvotto liegt bei 40,74, was als "Neutral" betrachtet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Die Stimmung rund um Larvotto wurde anhand der Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie der Änderung der Stimmung untersucht. Dabei zeigte sich eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Larvotto war in diesem Zeitraum kaum vorhanden, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Larvotto daher die Note "Schlecht".