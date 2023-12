Larsen+toubro Gdr/1 Ir 2 Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "CT REIT":

Der Aktienkurs von Larsen & Toubro hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 95,89 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Industrie-Sektor einer Überperformance von 95,89 Prozent entspricht. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Bauwesen-Branche beträgt 0 Prozent, wobei Larsen & Toubro derzeit um 95,89 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Leistung wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) von Larsen & Toubro liegt bei 44,17, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 28,71 und ergibt somit eine Einstufung als "Gut". Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Mit einer Dividendenrendite von 1,06 Prozent übertrifft Larsen & Toubro den Branchendurchschnitt von 0 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Neben den harten Faktoren wie Bilanzdaten spielen auch weiche Faktoren wie die Stimmung der Anleger eine Rolle bei der Einschätzung von Aktienkursen. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt, dass die Stimmung gegenüber Larsen & Toubro überwiegend positiv ist. Auch die Themen, die in den sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen aufgegriffen wurden, waren größtenteils positiv. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" eingestuft. Insgesamt zeigt sich, dass Larsen & Toubro in verschiedenen Kategorien eine positive Bewertung erhält.