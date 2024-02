Larsen+toubro Gdr/1 Ir 2 Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) einer Aktie ist ein wichtiger Indikator für die Preisgestaltung. Ein niedrigeres KGV deutet auf eine preisgünstigere Aktie hin, während Wachstumsaktien tendenziell ein höheres KGV aufweisen. In Bezug auf Larsen & Toubro liegt das KGV mit einem Wert von 74,17 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies entspricht einem Abstand von 0 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Bauwesen". Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung konnte Larsen & Toubro im vergangenen Jahr eine Rendite von 95,89 Prozent erzielen. Dies liegt deutlich über dem Durchschnitt von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie"), was einer Überperformance von 95,89 Prozent entspricht. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Bauwesen" liegt die Aktie sogar um 95,89 Prozent darüber. Basierend auf dieser überdurchschnittlichen Performance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In den letzten Wochen wurde bei Larsen & Toubro eine deutlich negative Veränderung im Stimmungsbild festgestellt. Dies basiert auf der Auswertung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien, die eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigt. Aufgrund dieser Entwicklung wird das Sentiment und Buzz der Aktie als "Schlecht" bewertet. Hinsichtlich der Diskussionsstärke oder der Veränderung der Anzahl der Beiträge wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie für diese Stufe daher mit "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Larsen & Toubro derzeit höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Bauwesen. Mit einer Differenz von 1,06 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 0 Prozent wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" eingestuft.