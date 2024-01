Larsen & Toubro Aktie: Hammer Entwicklung!

Larsen & Toubro-Aktie übertrifft Branchendurchschnitt um 96 Prozent

Laut Branchenvergleich Aktienkurs hat Larsen & Toubro eine Rendite von 95,89 Prozent erzielt, was mehr als 96 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt. Auch im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 0 Prozent aufweist, übertrifft Larsen & Toubro mit 95,89 Prozent deutlich den Durchschnitt. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wird ebenfalls als positiv bewertet. In den vergangenen zwei Wochen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung führt.

In der technischen Analyse wird die Larsen & Toubro-Aktie ebenfalls positiv bewertet. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 2696,75 INR, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 3458,7 INR liegt, was einer Abweichung von +28,25 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) von 3208,31 INR zeigt eine Abweichung von +7,8 Prozent, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Larsen & Toubro-Aktie zeigt ebenfalls positive Signale. Der RSI der letzten 7 Tage hat einen Wert von 57, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis (29,71) zeigt jedoch, dass die Aktie hier als überverkauft eingestuft wird, was zu einer abweichenden "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Larsen & Toubro-Aktie basierend auf der Branchenvergleich Aktienkurs, Anleger-Stimmung und technischen Analyse.