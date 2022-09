Weitere Suchergebnisse zu "Inflation":

Der ehemalige Finanzminister Lawrence H. Summers Internationaler Währungsfonds hat seine Freude darüber geäußert, dass das Vereinigte Königreich seine beispiellosen Steuersenkungen neu bewerten soll. Was geschah: Summers teilte am Dienstag einen Artikel der Financial Times, in dem über die Empfehlung des IWF gegen große und ungezielte Steuerpakete angesichts des erhöhten Inflationsdrucks in vielen Ländern, darunter auch Großbritannien, berichtet wurde. “Ich freue mich, dass… Hier weiterlesen