Lark Distilling Aktie: Wann tut sich was?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der anzeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem er die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt. In Bezug auf die Lark Distilling-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 52, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 57,42 ebenfalls an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit auch auf dieser Basis ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für die Lark Distilling-Aktie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie ergibt sich folgendes Bild: Im vergangenen Monat gab es keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, daher wird dieser Punkt ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität der letzten 30 Tage deutet darauf hin, dass die Anleger weder besonders viel noch besonders wenig über das Unternehmen diskutiert haben, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lark Distilling-Aktie somit ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien zeigt, dass die überwiegend privaten Nutzer in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ über die Lark Distilling-Aktie geurteilt haben. Auch in den letzten Tagen wurden vor allem negative Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt ergibt sich daher auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Lark Distilling-Aktie bei 1,53 AUD verläuft, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt, da der Aktienkurs selbst bei 1,265 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -17,32 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) ergibt sich mit einem Niveau von 1,36 AUD und einer Differenz von -6,99 Prozent ein "Schlecht"-Signal. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der technischen Analyse somit ebenfalls "Schlecht" für die Lark Distilling-Aktie.