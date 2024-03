Lark Distilling Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Die technische Analyse der Lark Distilling-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,4 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs von 1,245 AUD weicht somit um -11,07 Prozent ab, was auf charttechnischer Ebene als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (1,24 AUD), so liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,4 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lark Distilling-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Lark Distilling ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen standen vor allem positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Somit ergibt sich unserer Einschätzung nach zum Punkt Anleger-Stimmung insgesamt ein "Gut".

Auch das Sentiment und der Buzz um die Aktie wurden untersucht. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergaben ein mittleres langfristiges Stimmungsbild. Die Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung für Lark Distilling weisen kaum Änderungen auf, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes erhält die Aktie von Lark Distilling daher die Note "Neutral".

Abschließend betrachtet, ist die Aktie der Lark Distilling laut dem Relative Strength-Index ein Neutral-Titel. Der RSI7 beträgt 15,38, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 48,94 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.