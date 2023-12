Lark Distilling Aktie: Geht es jetzt los?

Die Lark Distilling zeigt laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses derzeit eine negative Wertentwicklung. Der GD200 des Wertes liegt bei 1,53 AUD, während der Kurs der Aktie bei 1,265 AUD liegt, was einer Abweichung von -17,32 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 1,35 AUD, was einer Abweichung von -6,3 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft.

Im Hinblick auf den Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass die Lark Distilling weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI7 liegt bei 52,7 Punkten und der RSI25 bei 53,02 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume führt.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien gab es in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt. Auch die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ, was zu der Einschätzung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Bewertung für die Lark Distilling auf Basis der technischen Analyse, des RSI, des Sentiments und der Anleger-Stimmung.