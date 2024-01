Larimar Therapeutics Aktie: Das macht richtig Spaß!

In den letzten 200 Handelstagen hat die Larimar Therapeutics-Aktie einen Durchschnitt von 3,8 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der letzte Schlusskurs am Handelstag betrug 4,55 USD, was einem Unterschied von +19,74 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 3,4 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +33,82 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt. Daraus ergibt sich ebenfalls eine "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält Larimar Therapeutics somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz im Internet wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf Diskussionen gemessen. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine negative Veränderung. Daher ergibt sich insgesamt ein "Schlecht"-Rating für das langfristige Stimmungsbild.

Bei der Betrachtung des Relative Strength-Index (RSI) zeigt sich ein Wert von 22,32, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 32,38 und wird daher als neutral eingeschätzt. Zusammenfassend ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Gut" hinsichtlich des RSI.

Analysten bewerten die Larimar Therapeutics-Aktie aktuell als "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, weshalb das Gesamtergebnis für diesen Abschnitt der Analyse ebenfalls "Gut" ausfällt.