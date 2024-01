Larimar Therapeutics Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Die Aktie von Larimar Therapeutics hat in den letzten Monaten gemischte Signale im Hinblick auf Sentiment und Buzz gesendet. Die Diskussionsintensität war durchschnittlich, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führte. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führte.

In den letzten zwölf Monaten erhielt die Aktie von Larimar Therapeutics insgesamt eine Bewertung von 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht von Analysten. Die langfristige Einstufung basierend auf diesen Bewertungen ist daher "Gut". Es gab jedoch keine Analystenupdates zu Larimar Therapeutics im letzten Monat, und das mittlere Kursziel liegt bei 0 USD, was auf eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent hindeutet und zu einer Einstufung von "Schlecht" führt. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung von Analysten eine Einstufung von "Gut" für die Aktie von Larimar Therapeutics.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Larimar Therapeutics zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Sowohl der RSI7 als auch der RSI25 weisen auf eine neutrale Einstufung hin.

In den sozialen Medien wurde die Aktie von Larimar Therapeutics in den letzten zwei Wochen überwiegend negativ bewertet. In den letzten Tagen wurden jedoch überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Basierend auf der Anleger-Stimmung ergibt sich daher insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt zeigt die Analyse der verschiedenen Faktoren eine gemischte Bewertung für die Aktie von Larimar Therapeutics, die auf "Neutral" hinausläuft.