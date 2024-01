Largo Aktie: Das sieht interessant aus!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Aktie von Largo zeigt eine neutrale Situation an. Der RSI beträgt 61,02, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin, mit einem Wert von 44. Insgesamt wird die Einstufung für diese Kategorie als "Neutral" vergeben.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität für die Aktie von Largo nur schwache Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie eine Bewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

In der technischen Analyse wird die 200-Tage-Linie (GD200) der Largo als "Schlecht" eingestuft, da der Aktienkurs einen Abstand von -35,34 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) bei +4,71 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Largo zeigt eine überwiegend positive Meinung in den sozialen Medien. Die Diskussionen in den vergangenen Tagen beschäftigten sich insbesondere mit den positiven Themen rund um Largo, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in der Analyse der Anleger-Stimmung führt.