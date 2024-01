Laredo Petroleum Holdings Aktie: Jetzt geht’s los!

Die Vital Energy-Aktie wird von Analysten derzeit als "Neutral" bewertet. Diese Einschätzung basiert auf 4 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 2 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im vergangenen Monat fiel die Bewertung jedoch schlechter aus, mit 0 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Rating. Dies führt zu einem Gesamturteil von "Schlecht". Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 56,14 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 24,18 Prozent entspricht. Insgesamt erhält die Vital Energy-Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen, während an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Vital Energy-Aktie mit einem Wert von 71,65 im Relative Strength-Index als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25-Wert von 48 deutet jedoch darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Schlecht".

Die trendfolgende Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 48,68 USD liegt, was einer Abweichung von -7,13 Prozent im Vergleich zum aktuellen Schlusskurs von 45,21 USD entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 46,15 USD, was einer Abweichung von -2,04 Prozent entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Vital Energy-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.