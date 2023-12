Laredo Oil Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung und Diskussionsstärke für Laredo Oil in den letzten Wochen relativ stabil geblieben sind. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Laredo Oil-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,08 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,16 USD liegt somit deutlich darüber, was zu einer positiven Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt ein positives Rating. Zusammenfassend wird die Aktie daher im Bereich der einfachen Charttechnik als "Gut" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt für einen Zeitraum von 7 Tagen eine Ausprägung von 16,67, was ebenfalls zu einer positiven Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 28,57, was für 25 Tage eine Einstufung als "Gut" ergibt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating von "Gut". In den sozialen Medien wurde Laredo Oil in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Die Anleger-Stimmung erlaubt daher ebenfalls die Einstufung als "Gut".