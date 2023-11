Laramide Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Weitere Suchergebnisse zu "Laramide Resources":

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Laramide liegt bei einem Wert von 119, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 76,14 für "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" deutlich höher ist. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie daher überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Laramide-Aktie als Neutral eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Laramide-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 61,54 und für den RSI25 von 43,48, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich, dass die Stimmung der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität über das Unternehmen ist jedoch neutral, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für die Laramide-Aktie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Laramide-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,48 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,7 CAD liegt, was eine Abweichung von +45,83 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) zeigt einen positiven Trend, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Laramide-Aktie ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.