Laramide Aktie: Das ist die Höhe!

Der Aktienkurs von Laramide verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine starke Performance von 48,94 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche durchschnittlich um -0,64 Prozent gesunken sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,58 Prozent im Branchenvergleich für Laramide. Im "Energie"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei -0,64 Prozent, wobei Laramide um 49,58 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die fundamentale Analyse gilt die Aktie von Laramide als überbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 123,28 insgesamt 82 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch", der bei 67,57 liegt. Infolgedessen wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als "Schlecht" eingestuft.

Was die Dividende betrifft, weist Laramide derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 74,94 Prozent. Aufgrund dieser Differenz erhält die Laramide-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Laramide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,5 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,7 CAD lag, was einer Abweichung von +40 Prozent entspricht und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt mit 0,66 CAD über dem letzten Schlusskurs (+6,06 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Laramide-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.