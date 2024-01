Laramide Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Laramide Resources":

Die Aktie von Laramide hat in den letzten Monaten in Bezug auf Sentiment und Buzz nur eine schwache Aktivität im Netz gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist auf eine negative Veränderung hin, was die Gesamtbewertung auf "Schlecht" festlegt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Laramide liegt bei 33,33, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 50 und erhält ebenfalls ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde über Laramide in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die die Anleger interessieren, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führt.

In der technischen Analyse erhält die Laramide-Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD200. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,51 CAD weicht um +31,37 Prozent vom aktuellen Kurs (0,67 CAD) ab. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.