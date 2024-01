Laramide Aktie: Jetzt wird es spannend!

Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Laramide bei 123, was bedeutet, dass die Börse 123,28 Euro für jeden Euro Gewinn von Laramide zahlt. Dieser Wert liegt 82 Prozent höher als der durchschnittliche Wert in der Branche, der derzeit bei 67 liegt. Aufgrund dieses überbewerteten KGV wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Laramide-Aktie beträgt 60, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Auch auf 25-Tage-Basis ist der RSI mit einem Wert von 51,56 neutral. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Neutral"-Rating für Laramide.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Laramide-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,51 CAD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,68 CAD liegt. Dies ergibt eine Abweichung von +33,33 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 0,67 CAD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Laramide. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Es wird jedoch festgestellt, dass über Laramide weniger diskutiert wurde als normal und eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.