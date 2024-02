Laramide Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "Laramide Resources":

Der Aktienkurs von Laramide hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 104,49 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Energie" eine Überperformance von 103,09 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch" beträgt 1,41 Prozent, und Laramide liegt aktuell 103,09 Prozent über diesem Wert. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Laramide derzeit ebenfalls als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,58 CAD, während der Kurs der Aktie (0,84 CAD) um +44,83 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,77 CAD zeigt eine positive Abweichung von +9,09 Prozent. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Gut".

Bezüglich des Sentiments und Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz registriert, was zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating für Laramide führt.

In Bezug auf die Dividende liegt Laramide mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,29 Prozent in der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche. Aufgrund dessen erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.