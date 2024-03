Laramide Aktie: Finger weg?

Weitere Suchergebnisse zu "Laramide Resources":

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme negativer Kommentare über Laramide in sozialen Medien festgestellt. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte sich im roten Bereich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führte. Die Aktie von Laramide erhielt insgesamt ein "Schlecht"-Rating, da über das Unternehmen deutlich mehr diskutiert wurde als normal und eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen ist.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Laramide besonders positiv diskutiert. An sieben Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen interessierten sich die Anleger jedoch vor allem für negative Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung der Aktie führte.

Die technische Analyse ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Laramide-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,62 CAD lag, während der letzte Schlusskurs bei 0,72 CAD lag, was einer Abweichung von +16,13 Prozent entspricht und somit aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung darstellt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (0,82 CAD) ergab jedoch eine Abweichung vom gleitenden Durchschnitt von -12,2 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führte. Insgesamt erhielt die Laramide-Aktie für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt erzielte Laramide in den letzten 12 Monaten eine Performance von 93,18 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Öl, Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um 5,51 Prozent stiegen. Dies bedeutet eine Outperformance von +87,67 Prozent im Branchenvergleich für Laramide. Auch im "Energie"-Sektor lag die Aktie mit einer Überperformance von 87,67 Prozent über dem Durchschnittswert und erhielt somit ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.