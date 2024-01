Lara Exploration Aktie: Das wird teuer!

Weitere Suchergebnisse zu "Thales":

Der Aktienkurs von Lara Exploration hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -24,71 Prozent erzielt, was mehr als 13 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Materialien" liegt, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Branche "Metalle und Bergbau" verzeichnet eine mittlere Rendite von -12,09 Prozent, wobei Lara Exploration mit 12,62 Prozent deutlich darunter liegt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 0,64 CAD der Lara Exploration-Aktie inzwischen +16,36 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei -8,57 Prozent liegt.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Lara Exploration bei 0 Prozent, was 3,55 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 3 Prozent. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit dem Stimmungsbarometer, das an zwei Tagen in die positive Richtung zeigt. Auch in den letzten ein, zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Lara Exploration unterhalten. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments durch die Redaktion.