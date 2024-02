Lara Exploration Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Lara Exploration, ein Unternehmen in der Metalle und Bergbau Branche, schüttet im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine niedrigere Dividendenrendite aus. Basierend auf den aktuellen Kursen ergibt sich eine Dividendenrendite von 0%, was 3,55 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt von 3,55% liegt. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Lara Exploration als Neutral-Titel eingestuft. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert für sieben Tage beträgt 42,86, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt. Für den Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich ein RSI25-Wert von 57,69, der ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die technische Analyse der Lara Exploration-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,68 CAD liegt. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,6 CAD, was einem Unterschied von -11,76 Prozent entspricht und daher zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,57 CAD wird betrachtet, und hier liegt der letzte Schlusskurs mit +5,26 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Lara Exploration-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die fundamentale Analyse ergibt, dass die Aktie von Lara Exploration nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt. Mit einem KGV von 706,38 liegt es insgesamt 110 Prozent höher als der Branchendurchschnitt von 336,1 im Segment "Metalle und Bergbau". Aufgrund dessen erhält die Aktie aus fundamentaler Sicht die Einstufung als "Schlecht".