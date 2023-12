Lapine Aktie: Das sollte Ihnen zu denken geben!

Die technische Analyse der Lapine-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 316,96 JPY verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 281 JPY liegt und somit einen Abstand von -11,35 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage ergibt sich ein "Schlecht"-Signal, da der GD50 derzeit bei 303,16 JPY liegt, was einer Differenz von -7,31 Prozent entspricht.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz auf Social Media Plattformen ergab keine wesentlichen Veränderungen in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigt weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, weshalb Lapine auf dieser Stufe ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Diskussionen in den sozialen Medien spiegeln ebenfalls keine eindeutige Stimmung wider, da weder positive noch negative Ausschläge festgestellt wurden. Überwiegend wurden neutrale Themen rund um den Wert angesprochen, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt die technische Analyse, dass die Lapine-Aktie mit einem Wert von 94,74 als überkauft gilt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 67, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Daraus resultiert insgesamt eine Einstufung des RSI als "Schlecht".

Insgesamt ergibt sich also eine negative Bewertung für die Lapine-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments und des RSI.